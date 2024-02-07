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Экс-начальник Управления внутреннего аудита Гостаможслужбы и и. о. руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко претендует на кресло главы НАПК

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На председателя НАПК претендует прокурор Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Олег Корниенко

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На председателя НАПК претендует прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн

Судя по декларациям прокурора САП Станислава Броневицкого, работа в САП значительно прибыльнее, чем работа директором детективного агентства и адвокатского объединения, на сайтах которых он до сих пор указан как директор

  1. В Украине

Ракетная атака на Киев: в столице раздались громкие взрывы, известно о пострадавших

08:14, 7 февраля 2024
Также в Голосеевском районе произошло возгорание здания.
Ракетная атака на Киев: в столице раздались громкие взрывы, известно о пострадавших
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Утром 7 февраля в Киеве снова раздались взрывы. Сообщается о работе противовоздушной обороны. Информацию подтвердил мэр Виталий Кличко.

«Взрыв в городе. Не оставляйте укрытие до отбоя тревоги!» – написал он.

После взрыва вызов медиков в Днепровский район столицы добавил мэр. «В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Оперативные службы направляются на место происшествия. Информация уточняется», – сообщила военная администрация.

Также мэр добавил, что одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте.

Кроме того, пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания.

Местные паблики также сообщают о перебоях с водой и светом в столице. Кличко подтвердил, что обломками ракеты повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

«В Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. Пожарно-спасательное подразделение следует на место.

А в Днепровском районе столицы пока двое пострадавших. Оба медика оказали помощь на месте», — добавил Кличко.

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