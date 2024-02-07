Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал Раду принять законопроект о мобилизации после собственной критики

Дмитрий Лубинец заявил о проведении срочного совещания с министром обороны Рустемом Умеровым по поводу замечаний к законопроекту о мобилизации.

Фото: rbc.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламент принять обновленный законопроект о мобилизации в первом чтении.

Накануне Лубинец заявлял, что обновленный законопроект по мобилизации в Украине вызывает споры и нарушает нормы Конституции и международных соглашений о правах человека.

Как сообщил омбудсмен, вечером 6 февраля состоялось срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсудили законопроект о мобилизации.

«В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать. Еще раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины», – отметил он.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

Напомним, оборонный комитет Рады поддержал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения.

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