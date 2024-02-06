Журналисты призвали Верховную Раду открыть доступ для медиа

Журналисты и общественные организации обнародовали совместное заявление с требованием открытости в работе парламента.

Журналисты и представители различных общественных организаций, в день начала 11-й сессии Верховной Рады, призвали парламент стать более открытым для медиа и общества, а также укрепить меры безопасности, включая подготовку укрытия. Об этом сообщает Институт массовой информации.

В совместном заявлении многочисленных общественных и медийных организаций содержится призыв к Верховной Раде вернуться к обеспечению принципов открытости своей деятельности.

Авторы заявления требуют:

- обеспечить присутствие журналистов во время заседаний и общения с народными депутатами в кулуарах парламента,

- обнародовать повестки дня заседаний заблаговременно,

- способствовать привлечению организаций гражданского общества к работе комитетов.

Авторы заявления подчеркивают, что отсутствие доступа журналистов в Верховную Раду наносит ущерб демократии. Они подчеркивают необходимость укрепления мер безопасности, а не продолжения существующей ситуации недопуска журналистов в здание парламента.

"Отсутствие доступа журналистов в Верховную Раду вредит демократии. Какой смысл говорить об опасности от присутствия медиа в зале парламента, когда о ходе и результатах рассмотрения законопроектов общество узнает из прямых трансляций народных депутатов в социальных сетях? К тому же парламент - слишком большая по количеству привлеченных людей структура, чтобы его заседания проходили незаметно. Поэтому вместо продолжения существующей ситуации недопуска журналистов в здание парламента стоит обсуждать меры безопасности, например, подготовку укрытий", - говорят авторы.

В совместном заявлении они отметили, что доступность информации о процедурах парламента и полноценная коммуникация с общественностью является неотъемлемой частью открытости парламентской деятельности. Среди ключевых требований является возможность журналистов присутствовать на заседаниях, обнародование повестки дня заранее, а также активное привлечение общественных организаций к работе комитетов Верховной Рады.

Подписанты считают, что такой подход обеспечит гражданам доступ к ключевой информации о работе парламента и будет способствовать активному взаимодействию между депутатами и общественностью.

Заявление подписали издания: Bihus.info, Hromadske.ua, Радио NV, Вікна-новини, Тексты, Украинское радио, ICTV, Украинское радио, The Ukraїner, The Kyiv Independent, Суспільне, Slidstvo. info, а также Национальный союз журналистов Украины, Комиссия по журналистской этике, Центр прав человека ZMINA, ИМИ, Медиарух, "КрымСОС", "Донбасс СОС", "Восток-SOS", Медийная инициатива за права человека, ОПОРА, "Автомайдан", DEJURE и другие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

#open_the_doors_to_journalists