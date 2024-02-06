Трагедия в лесу Кении: лидера секты и его сторонников обвиняют в убийстве 191 ребенка

В лесу Шакахола обнаружили массовое захоронение убитых тех, кто не хотел умирать от голода.

Источник фото: DW

Лидера кенийской секты Пола Маккензи Нтенге и его 29 сторонников обвиняют в убийстве 191 ребенка, в результате вызванного голода. Его приказ был провозглашен в предчувствии апокалипсиса, когда он призвал последователей морить голодом себя и своих детей, надеясь на "встречу с Иисусом" перед концом света. Об этом сообщает DW.

Полиция получила сигнал в апреле прошлого года, когда мужчина сообщил, что его жена и дочь отправились в сектор Нтенге в далекой части Кении, но не вернулись. После вмешательства правоохранителей были найдены неглубокие могилы и истощенных людей, которые выполнили приказ лидера секты.

Следователи в течение следующих трех недель обнаружили неглубокие могилы с телами, включая детей, а также выживших. Сообщается, что Нтенге привлек преступников с оружием, чтобы остановить или убить тех, кто не хотел умирать от голода.

Большинство из 429 найденных жертв умерли от голода, но некоторые из них были избиты, задушены и задушены.

Это трагическое событие было названо массовым убийством в лесу Шакахола, что стимулирует правительство к усилению контроля за маргинальными религиозными группами. Кения, преимущественно христианская страна, решила бороться с преступной деятельностью, связанной с малыми церквями и культами.

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