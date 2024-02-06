Трагедія у лісі Кенії: лідера секти та його прибічників звинувачують у вбивстві 191 дитини

У лісі Шакахола виявили масове поховання вбитих тих, хто не хотів вмирати від голоду.

Джерело фото: DW

Лідера кенійської секти Пола Маккензі Нтенге та його 29 прибічників звинувачують у вбивстві 191 дитини, внаслідок викликаного голоду. Його наказ був проголошений у передчутті апокаліпсису, коли він закликав послідовників морити голодом себе та своїх дітей, сподіваючись на "зустріч з Ісусом" перед кінцем світу. Про це повідомляє DW.

Поліція отримала сигнал у квітні минулого року, коли чоловік повідомив, що його дружина та дочка вирушили до сектору Нтенге в далекій частині Кенії, але не повернулися. Після втручання правоохоронців було знайдено неглибокі могили та виснажених людей, які виконали наказ лідера секти.

Слідчі протягом наступних трьох тижнів виявили неглибокі могили з тілами, включаючи дітей, а також тих, хто вижив. Повідомляється, що Нтенге залучив злочинців зі зброєю, щоб зупинити або вбити тих, хто не хотів вмирати від голоду.

Більшість із 429 знайдених жертв померли від голоду, але деякі з них були побиті, задушені та задушені.

Цю трагічну подію назвали масовим вбивством у лісі Шакахола, що стимулює уряд до посилення контролю за маргінальними релігійними групами. Кенія, переважно християнська країна, вирішила боротися зі злочинною діяльністю, пов’язаною з малими церквами та культами.

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