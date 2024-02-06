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  1. В Україні

Журналісти закликали Верховну Раду відкрити доступ для медіа

22:49, 6 лютого 2024
Журналісти та громадські організації оприлюднили спільну заяву з вимогою відкритості у роботі парламенту.
Журналісти закликали Верховну Раду відкрити доступ для медіа
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Журналісти та представники різних громадських організацій, у день початку 11-ї сесії Верховної Ради, закликали парламент стати більш відкритим для медіа та суспільства, а також зміцнити заходи безпеки, включаючи підготовку укриття. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

У спільній заяві численних громадських та медійних організацій міститься заклик до Верховної Ради повернутися до забезпечення принципів відкритості своєї діяльності.

Автори заяви вимагають:

  • забезпечити присутність журналістів під час засідань та спілкування з народними депутатами в кулуарах парламенту,
  • оприлюднювати порядки денні засідань завчасно,
  • сприяти залученню організацій громадянського суспільства до роботи комітетів.

Автори заяви підкреслюють, що відсутність доступу журналістів до Верховної Ради завдає шкоди демократії. Вони наголошують на необхідності зміцнення заходів безпеки, а не продовження існуючої ситуації недопуску журналістів до будівлі парламенту.

«Відсутність доступу журналістів до Верховної Ради шкодить демократії. Який сенс говорити про небезпеку від присутності медіа в залі парламенту, коли про хід і результати розгляду законопроєктів суспільство дізнається з прямих трансляцій народних депутатів у соціальних мережах? До того ж парламент – надто велика за кількістю залучених людей структура, щоб його засідання проходили непомітно. Відтак замість продовження існуючої ситуації недопуску журналістів до будівлі парламенту варто обговорювати заходи безпеки, наприклад, підготовку укриттів», – говорять автори.

У спільній заяві вони зазначили, що доступність інформації про процедури парламенту та повноцінна комунікація з громадськістю є невід’ємною частиною відкритості парламентської діяльності. Серед ключових вимог є можливість журналістів присутніх на засіданнях, оприлюднення порядку денного заздалегідь, а також активне залучення громадських організацій до роботи комітетів Верховної Ради.

Підписанти вважають, що такий підхід забезпечить громадянам доступ до ключової інформації про роботу парламенту та сприятиме активній взаємодії між депутатами та громадськістю.

Заяву підписали видання: Bihus.info, Hromadske.ua, Радіо NV, Вікна-новини, Тексти, Українське радіо, ICTV, Українське радіо, The Ukraїner, The Kyiv Independent, Суспільне, Slidstvo.info, а також Національна спілка журналістів України, Комісія з журналістської етики, Центр прав людини ZMINA, ІМІ, Медіарух, "КримСОС", "Донбас СОС", "Схід-SOS", Медійна ініціатива за права людини, ОПОРА, "Автомайдан", DEJURE та інші.

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