Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав Раду ухвалити законопроект про мобілізацію після власної критики

Дмитро Лубінець заявив про проведення термінової наради з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо зауважень до законопроекту про мобілізацію.

Фото: rbc.ua

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент ухвалити оновлений законопроект про мобілізацію в першому читанні.

Напередодні Лубінець заявляв, що оновлений законопроєкт щодо мобілізації в Україні викликає суперечки та порушує норми Конституції та міжнародних угод про права людини.

Як повідомив омбудсмен, ввечері 6 лютого відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим. На зустрічі обговорили законопроект про мобілізацію.

«У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроект необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України», – зазначив він.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Нагадаємо, оборонний комітет Ради підтримав законопроекти про продовження мобілізації та воєнного стану.

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