Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко стверджує, що у квітні 2023 року припинив державну службу «у зв’язку з закінченням контракту».

Сергій Гупяк, який разом з Семеном Кривоносом був у трійці переможців конкурсу на директора НАБУ, бажає очолити НАЗК

Керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк у 2023 році дійшов до фіналу конкурсу на директора НАБУ – його кандидатуру направили на Кабмін, а цього разу він претендує на те, аби очолити НАЗК.

Чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП

Представник Литви має тісні зв’язки з Державною судовою адміністрацією, а також вчить українських суддів та працівників апаратів як потрібно працювати.

На голову НАЗК претендує прокурор Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Олег Корнієнко

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко проходить службу в органах Військової служби правопорядку ЗСУ, де зокрема перевіряв дотримання військовослужбовцями вимог антикорупційного законодавства.

На голову НАЗК претендує прокурор САП з досвідом роботи директором детективного агентства Станіслав Броневицький, який за 2023 рік заробив 2,17 млн грн

Судячи з декларацій прокурора САП Станіслава Броневицького, робота у САП є значно прибутковішою, аніж робота директором детективного агентства та адвокатського об’єднання, на сайтах яких він досі вказаний як директор.

  1. В Україні

Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав Раду ухвалити законопроект про мобілізацію після власної критики

08:09, 7 лютого 2024
Дмитро Лубінець заявив про проведення термінової наради з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо зауважень до законопроекту про мобілізацію.
Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав Раду ухвалити законопроект про мобілізацію після власної критики
Фото: rbc.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент ухвалити оновлений законопроект про мобілізацію в першому читанні.

Напередодні Лубінець заявляв, що оновлений законопроєкт щодо мобілізації в Україні викликає суперечки та порушує норми Конституції та міжнародних угод про права людини.

Як повідомив омбудсмен, ввечері 6 лютого відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим. На зустрічі обговорили законопроект про мобілізацію.

«У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроект необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України», – зазначив він.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Нагадаємо, оборонний комітет Ради підтримав законопроекти про продовження мобілізації та воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео