Ракетна атака на Київ: у столиці пролунали гучні вибухи, відомо про постраждалих

Також у Голосіївському районі сталося загоряння будівлі.

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Вранці 7 лютого у Києві знову пролунали вибухи. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони. Інформацію підтвердив мер Віталій Кличко.

«Вибух у місті. Не залишайте укриття до відбою тривоги!», – написав він.

Після вибуху виклик медиків у Дніпровський район столиці, додав мер. «Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Оперативні служби прямують на місце пригоди. Інформація уточнюється», – повідомила військова адміністрація.

Також мер додав, що одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці.

Крім того, пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі.

Місцеві пабліки також повідомляють про перебої з водою та світлом у столиці. Кличко підтвердив, що уламками ракети пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

«У Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце.

А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці», — додав Кличко.

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