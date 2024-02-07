У Києві перекрили рух транспорту на вулиці Гната Хоткевича: причина

Рух в обох напрямках перекрито у зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на столицю.

Через ліквідацію наслідків ракетної атаки на Київ перекрито рух на вулиці Гната Хоткевича в обох напрямках. Про це попереджають у патрульній поліції.

«У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто Київ та забезпеченням охорони місця події рух транспорту перекрито на вулиці Гната Хоткевича в обох напрямках.

На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

Бережіть себе, а у разі якщо почуєте сигнал повітряної тривоги — негайно пройдіть в укриття», — зазначили у поліції.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

Додамо, що у Голосіївському районі Києва загорівся будинок внаслідок російської атаки.

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