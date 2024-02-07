В Киеве перекрыли движение транспорта на улице Игната Хоткевича: причина

Движение в обоих направлениях перекрыто в связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на столицу.

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Из-за ликвидации последствий ракетной атаки на Киев перекрыто движение по улице Игната Хоткевича в обоих направлениях. Об этом предупреждают в патрульной полиции.

«В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на город Киев и обеспечением охраны места происшествия движение транспорта перекрыто на улице Игната Хоткевича в обоих направлениях.

На местах происшествия патрульные оказывают помощь оперативным службам и гражданам.

Берегите себя, а если услышите сигнал воздушной тревоги — немедленно пройдите в укрытие», — отметили в полиции.

Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.

Добавим, что в Голосеевском районе Киева загорелся дом в результате российской атаки.

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