Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев, в котором не было помощи Украине

В Демократической партии заявили, что хотят проголосовать за более широкий законопроект, также предусматривающий помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги на безопасность границ.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки отклонила законопроект республиканцев, предполагавший предоставление Израилю $17,6 миллиарда. Об этом сообщают Reuters и The Hill.

При этом республиканцы не смогли собрать достаточной поддержки для принятия ужесточения пограничной политики США, а также помощи для Украины и других стран.

Так, в Демократической партии заявили, что хотят проголосовать за более широкий законопроект, также предусматривающий помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги на безопасность границ.

Голосование прошло с результатом 250 голосов против 180.

Голосов не хватило для принятия закона, поскольку он был представлен по ускоренной процедуре, требующей двух третей голосов. Голосовали в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.

В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и другие чиновники говорят, что теперь Сенат должен перейти к другим аспектам пакета — финансированию Израиля, Украины и Тайваня.

«Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реальных шансов принять этот законопроект», — отметил Макконнелл.

По его словам, по мнению республиканцев, положение о границе, учитывая глубокие разногласия в рядах партии, следует оставить в стороне.

«Я следовал указаниям моей фракции, которая настаивала на том, чтобы мы занялись этим вопросом в октябре. Я имею в виду, что наша сторона хотела решить вопрос о границе. Мы его начали», – добавил лидер республиканцев.

В то же время сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что после такого республиканцам «нельзя доверять вообще».

«Они сказали нам что делать, мы придерживались их инструкций к каждой букве, а затем они «выдернули ковер из-под ног» в течение 24 часов. С кем мы там должны работать? Они ужас для переговоров», — заявил он.

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