Работодатели, которые во время обстрелов заставляют работников выходить на работу, должны нести уголовную ответственность, — считают в Минстратегпроме

Заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко заявил, что работодатели, которые во время ракетных обстрелов заставляют выходить на работу работников, должны нести за это уголовную ответственность.
«Это какая-то дикость требовать прибыть на рабочее место, когда повсюду взрывы, а общественный транспорт не работает (как, например, в Киеве)», — отметил Ткаченко.
Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.
После начала воздушной тревоги Ткаченко также отметил, что все укрытия должны быть открыты.
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