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Экс-начальник Управления внутреннего аудита Гостаможслужбы и и. о. руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко претендует на кресло главы НАПК

Бывший исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко утверждает, что в апреле 2023 года прекратил государственную службу «в связи с окончанием контракта».

Сергей Гупяк, который вместе с Семеном Кривоносом был в тройке победителей конкурса на директора НАБУ, желает возглавить НАПК

Руководитель следственного отдела ТУ ГБР Сергей Гупяк в 2023 году дошел до финала конкурса на директора НАБУ – его кандидатуру направили на Кабмин, а на этот раз он претендует на то, чтобы возглавить НАПК.

Чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП

Представитель Литвы имеет тесные связи с Государственной судебной администрацией, а также учит украинских судей и работников аппаратов, как нужно работать.

На председателя НАПК претендует прокурор Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Олег Корниенко

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко проходит службу в органах Военной службы правопорядка ВСУ, где, в частности, проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства.

На председателя НАПК претендует прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн

Судя по декларациям прокурора САП Станислава Броневицкого, работа в САП значительно прибыльнее, чем работа директором детективного агентства и адвокатского объединения, на сайтах которых он до сих пор указан как директор

  1. В Украине

Работодатели, которые во время обстрелов заставляют работников выходить на работу, должны нести уголовную ответственность, — считают в Минстратегпроме

09:06, 7 февраля 2024
Замминистра Тимур Ткаченко считает дикостью требовать прибыть на рабочее место, когда повсюду взрывы, а общественный транспорт не работает.
Работодатели, которые во время обстрелов заставляют работников выходить на работу, должны нести уголовную ответственность, — считают в Минстратегпроме
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Заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко заявил, что работодатели, которые во время ракетных обстрелов заставляют выходить на работу работников, должны нести за это уголовную ответственность.

«Это какая-то дикость требовать прибыть на рабочее место, когда повсюду взрывы, а общественный транспорт не работает (как, например, в Киеве)», — отметил Ткаченко.

Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.

После начала воздушной тревоги Ткаченко также отметил, что все укрытия должны быть открыты.

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