Работодатели, которые во время обстрелов заставляют работников выходить на работу, должны нести уголовную ответственность, — считают в Минстратегпроме

Замминистра Тимур Ткаченко считает дикостью требовать прибыть на рабочее место, когда повсюду взрывы, а общественный транспорт не работает.

Заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко заявил, что работодатели, которые во время ракетных обстрелов заставляют выходить на работу работников, должны нести за это уголовную ответственность.

«Это какая-то дикость требовать прибыть на рабочее место, когда повсюду взрывы, а общественный транспорт не работает (как, например, в Киеве)», — отметил Ткаченко.

Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.

После начала воздушной тревоги Ткаченко также отметил, что все укрытия должны быть открыты.

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