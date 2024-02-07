Европарламент, несмотря на запрет, будет использовать TikTok во время избирательной кампании: что известно

ЕП планирует использовать соцсеть, несмотря на то, что институты ЕС запретили его использование на корпоративных устройствах в 2023 году из-за проблем с кибербезопасностью.

Европарламент готовится использовать TikTok во время предстоящей избирательной кампании. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на пресс-службу ЕП.

ЕП планирует использовать соцсеть, несмотря на то, что институты ЕС запретили его использование на корпоративных устройствах в прошлом году из-за проблем с кибербезопасностью.

Несмотря на то, что запрет на использование социальной медиаплатформы на институциональных устройствах останется в силе, прессслужба Европарламента пояснила, что она все равно сохранит присутствие TikTok накануне выборов в парламент, которые состоятся в начале июня.

«Генеральный директорат по коммуникации планирует создать институциональное присутствие на платформе без начального использования устройств и сетей Европейского парламента», – отмечает прессслужба.

«Это позволит бороться с дезинформацией и доносить информацию, сохраняя при этом безопасность парламентских систем», - добавили там.

Ожидается, что Конференция президентов, орган Европарламента, ответственный за формирование повестки дня пленарных заседаний, обсудит этот вопрос на своем заседании в четверг, 8 февраля.

Во внутреннем документе Европарламента, попавшем в Euractiv, говорится, что на следующем пленарном заседании в конце февраля, вероятно, будет одобрено проведение дебатов по иностранному вмешательству во время европейских выборов с участием комиссара по верховенству права Веры Юровой.

Первый запрет китайской социальной сети произошел в Еврокомиссии, когда ИТ-служба попросила сотрудников удалить TikTok с корпоративных устройств.

Тогда ИТ-служба Еврокомиссии обосновала свое решение соображениями защиты данных комиссии и необходимостью усиления кибербезопасности.

Через несколько дней (28 февраля) Европейский парламент следовал этому примеру.

Тем временем, политические группы и депутаты Европарламента уже используют TikTok на своих персональных устройствах во время предвыборной кампании.

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