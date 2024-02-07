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  1. У світі

Європарламент попри заборону використовуватиме TikTok під час виборчої кампанії: що відомо

09:59, 7 лютого 2024
ЄП планує використовувати соцмережу незважаючи на те, що інституції ЄС заборонили його використання на корпоративних пристроях у 2023 році через проблеми з кібербезпекою.
Європарламент попри заборону використовуватиме TikTok під час виборчої кампанії: що відомо
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Європарламент готується використовувати TikTok під час майбутньої виборчої кампанії. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на пресслужбу ЄП.

ЄП планує використовувати соцмережу незважаючи на те, що інституції ЄС заборонили його використання на корпоративних пристроях у 2023 році через проблеми з кібербезпекою.

Незважаючи на те, що заборона на використання соціальної медіа-платформи на інституційних пристроях залишиться в силі, пресслужба Європарламенту пояснила, що вона все одно збереже присутність TikTok напередодні виборів до парламенту, які відбудуться на початку червня.

«Генеральний директорат з питань комунікації планує створити інституційну присутність на платформі без початкового використання пристроїв і мереж Європейського парламенту», – зазначає пресслужба.

«Це дозволить боротися з дезінформацією і доносити інформацію, зберігаючи при цьому безпеку парламентських систем», – додали там.

Очікується, що Конференція президентів, орган Європарламенту, відповідальний за формування порядку денного пленарних засідань, обговорить це питання на своєму засіданні в четвер, 8 лютого.

У внутрішньому документі Європарламенту, який потрапив до Euractiv, йдеться про те, що на наступному пленарному засіданні наприкінці лютого, ймовірно, буде схвалено проведення дебатів щодо іноземного втручання під час європейських виборів за участю комісара з питань верховенства права Вери Юрової.

Перша заборона китайської соціальної мережі сталася в Єврокомісії, коли ІТ-служба попросила співробітників видалити TikTok з корпоративних пристроїв.

Тоді ІТ-служба Єврокомісії обґрунтувала своє рішення міркуваннями захисту даних комісії та необхідністю «посилення кібербезпеки».

Через кілька днів (28 лютого) Європейський парламент наслідував цей приклад.

Тим часом політичні групи та депутати Європарламенту вже використовують TikTok на своїх персональних пристроях під час передвиборчої кампанії.

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