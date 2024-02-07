Роботодавці, які під час обстрілів змушують працівників виходити на роботу, мають нести кримінальну відповідальність, — вважають у Мінстратегпромі

Заступник міністра Тимур Ткаченко вважає дикістю вимагати прибути на робоче місце, коли усюди вибухи, а громадський транспорт не працює.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко заявив, що роботодавці, які під час ракетних обстрілів змушують виходити на роботу працівників, мають нести за це кримінальну відповідальність.

«Це якась дикість вимагати прибути на робоче місце, коли усюди вибухи, а громадський транспорт не працює (як наприклад в Києві)», — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

Після початку повітряної тривоги Ткаченко також зазначив, що всі укриття мають бути відчиненими.

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