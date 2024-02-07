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Екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко стверджує, що у квітні 2023 року припинив державну службу «у зв’язку з закінченням контракту».

Сергій Гупяк, який разом з Семеном Кривоносом був у трійці переможців конкурсу на директора НАБУ, бажає очолити НАЗК

Керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк у 2023 році дійшов до фіналу конкурсу на директора НАБУ – його кандидатуру направили на Кабмін, а цього разу він претендує на те, аби очолити НАЗК.

Чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП

Представник Литви має тісні зв’язки з Державною судовою адміністрацією, а також вчить українських суддів та працівників апаратів як потрібно працювати.

На голову НАЗК претендує прокурор Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Олег Корнієнко

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко проходить службу в органах Військової служби правопорядку ЗСУ, де зокрема перевіряв дотримання військовослужбовцями вимог антикорупційного законодавства.

На голову НАЗК претендує прокурор САП з досвідом роботи директором детективного агентства Станіслав Броневицький, який за 2023 рік заробив 2,17 млн грн

Судячи з декларацій прокурора САП Станіслава Броневицького, робота у САП є значно прибутковішою, аніж робота директором детективного агентства та адвокатського об’єднання, на сайтах яких він досі вказаний як директор.

  1. В Україні

Роботодавці, які під час обстрілів змушують працівників виходити на роботу, мають нести кримінальну відповідальність, — вважають у Мінстратегпромі

09:06, 7 лютого 2024
Заступник міністра Тимур Ткаченко вважає дикістю вимагати прибути на робоче місце, коли усюди вибухи, а громадський транспорт не працює.
Роботодавці, які під час обстрілів змушують працівників виходити на роботу, мають нести кримінальну відповідальність, — вважають у Мінстратегпромі
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Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко заявив, що роботодавці, які під час ракетних обстрілів змушують виходити на роботу працівників, мають нести за це кримінальну відповідальність.

«Це якась дикість вимагати прибути на робоче місце, коли усюди вибухи, а громадський транспорт не працює (як наприклад в Києві)», — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

Після початку повітряної тривоги Ткаченко також зазначив, що всі укриття мають бути відчиненими.

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