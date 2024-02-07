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  1. У світі

Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, у якому не було допомоги Україні

09:15, 7 лютого 2024
У Демократичній партії заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.
Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, у якому не було допомоги Україні
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Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 мільярда. Про це повідомляють Reuters та The Hill.

При цьому республіканці не змогли зібрати достатньої підтримки для ухвалення посилення прикордонної політики США, а також допомоги для України та інших країн.

Так, у Демократичній партії заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.

Голосування відбулося з результатом 250 голосів проти 180.

Голосів не вистачило для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає двох третин голосів. Голосували в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроєкту, а 46 демократів підтримали його.

Водночас лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та інші посадовці кажуть, що тепер Сенат має перейти до інших аспектів пакету — фінансування Ізраїлю, України та Тайваню.

«Мені та більшості наших членів здається, що ми не маємо реальних шансів ухвалити цей законопроєкт», — зазначив Макконнелл.

За його словами, на думку республіканців, положення про кордон, враховуючи глибокі розбіжності у лавах партії, слід залишити осторонь.

«Я дотримувався вказівок моєї фракції, яка наполягала на тому, щоб ми зайнялися цим питанням у жовтні. Я маю на увазі, що це наша сторона хотіла вирішити питання про кордон. Ми його почали», — додав лідер республіканців.

Водночас сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що після такого республіканцям «не можна довіряти взагалі».

«Вони сказали нам що робити, ми дотримувалися їхніх інструкцій до кожної літери, а потім вони «висмикнули килим з-під ніг» упродовж 24 годин. З ким ми там маємо працювати? Вони — жах для переговорів», — заявив він.

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