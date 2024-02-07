Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, у якому не було допомоги Україні

У Демократичній партії заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 мільярда. Про це повідомляють Reuters та The Hill.

При цьому республіканці не змогли зібрати достатньої підтримки для ухвалення посилення прикордонної політики США, а також допомоги для України та інших країн.

Так, у Демократичній партії заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.

Голосування відбулося з результатом 250 голосів проти 180.

Голосів не вистачило для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає двох третин голосів. Голосували в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроєкту, а 46 демократів підтримали його.

Водночас лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та інші посадовці кажуть, що тепер Сенат має перейти до інших аспектів пакету — фінансування Ізраїлю, України та Тайваню.

«Мені та більшості наших членів здається, що ми не маємо реальних шансів ухвалити цей законопроєкт», — зазначив Макконнелл.

За його словами, на думку республіканців, положення про кордон, враховуючи глибокі розбіжності у лавах партії, слід залишити осторонь.

«Я дотримувався вказівок моєї фракції, яка наполягала на тому, щоб ми зайнялися цим питанням у жовтні. Я маю на увазі, що це наша сторона хотіла вирішити питання про кордон. Ми його почали», — додав лідер республіканців.

Водночас сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що після такого республіканцям «не можна довіряти взагалі».

«Вони сказали нам що робити, ми дотримувалися їхніх інструкцій до кожної літери, а потім вони «висмикнули килим з-під ніг» упродовж 24 годин. З ким ми там маємо працювати? Вони — жах для переговорів», — заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.