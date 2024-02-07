В Сенате США предлагают рассматривать помощь Украине отдельно от вопроса защиты границы, — CNN

Лидер республиканцев в Сенате считает, что необходимо изменить курс пакета законов о национальной безопасности и сосредоточиться на предоставлении внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что пакет законов об иммиграции и международной помощи, в частности Украине, не станет законом из-за противодействия спикера Палаты представителей Майка Джонсона и беспокойства среди республиканцев в Сенате. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что Сенату необходимо изменить курс пакета законов о национальной безопасности и сосредоточиться на предоставлении внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"У нас была очень серьезная дискуссия о том, может ли этот проект когда-нибудь стать законом, и спикер дал нам четко понять, что он не станет законом", – отметил он.

"Есть и другие части этого проекта, которые также чрезвычайно важны: Украина, Израиль, Тайвань. По моему мнению, мы все же должны заняться остальными (вопросы, кроме границы - ред.), потому что это важно. Не то что граница не важен, но мы не можем добиться результата", - объяснил лидер республиканцев в Сенате.

Он считает, что законодатели должны двигаться именно в этом направлении, а лидер сенатского большинства от демократов Чак Шумер должен решить, как переформулировать этот вопрос.

Ранее мы писали, что Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев, в котором не было помощи Украине.

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