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Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

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  1. В мире

В Белом доме отреагировали на заявление Такера Карлсона о том, что администрация Байдена мешала взять интервью у путина

11:18, 7 февраля 2024
Заявление скандального журналиста Такера Карлсона назвали «смехотворным».
В Белом доме отреагировали на заявление Такера Карлсона о том, что администрация Байдена мешала взять интервью у путина
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала «смехотворным» заявление скандального журналиста Такера Карлсона относительно того, что администрация Джо Байдена якобы мешала ему взять интервью у российского диктатора путина, передает nypost.com.

На брифинге она назвала заявление Карлсона чушью.

«Это нелепая предпосылка и нелепое заявление, сделанное в отношении нынешней администрации», — сказала Жан-Пьер.

«Поэтому я просто хочу внести ясность — это просто смешно», - добавила она.

Ранее сообщалось, что скандальный ведущий Fox News Такер Карлсон покинул телеканал.

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