В Белом доме отреагировали на заявление Такера Карлсона о том, что администрация Байдена мешала взять интервью у путина

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала «смехотворным» заявление скандального журналиста Такера Карлсона относительно того, что администрация Джо Байдена якобы мешала ему взять интервью у российского диктатора путина, передает nypost.com.
На брифинге она назвала заявление Карлсона чушью.
«Это нелепая предпосылка и нелепое заявление, сделанное в отношении нынешней администрации», — сказала Жан-Пьер.
«Поэтому я просто хочу внести ясность — это просто смешно», - добавила она.
Ранее сообщалось, что скандальный ведущий Fox News Такер Карлсон покинул телеканал.
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