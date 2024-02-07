Из-под завалов многоэтажки в Голосеевском районе достали двух собак: одной удалось выжить, видео

7 февраля в результате атаки россиян в Голосеевском районе Киева возник пожар в 18-этажном доме, есть разрушения.
С горящей многоэтажки продолжают выносить тела.
По уточненным данным, погибли четыре жителя дома. Число погибших устанавливается. Спасательная операция продолжается.
В то же время из-под завалов достали двух собак. Одной удалось выжить. Местные и очевидцы успокаивают собачку, которая испугалась взрывов.
Также в сети публикуют видео, на котором мужчина прощается со своим погибшим четырехлапым другом.
Ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли движение транспорта на улице Игната Хоткевича.
Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.
Добавим, что в Голосеевском районе Киева загорелся дом в результате российской атаки.
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