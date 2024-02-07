Нацбанк разрешил украинцам до конца года обменять остатки рублей

Внести рубли на банковские счета по-прежнему запрещено.

Национальный банк Украины до конца 2024 г. разрешил безналичную продажу (обмен) российских или белорусских рублей, которые украинцы хранят на банковских счетах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Внести рубли на банковские счета по-прежнему запрещено.

Постановление НБУ №18 от 24 февраля 2022 года запрещает какие-либо денежные операции с российским и белорусским рублем, но в ноябре 2023 года Верховная Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.

Условия осуществления таких операций:

если банки-нерезиденты (кроме российских, белорусских и подсанкционных банков), где открыты корреспондентские счета украинские банки, согласятся в одностороннем порядке конвертировать рубли в другую валюту;

продажа рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российским рублям и белорусским рублям.

Указанные изменения вступили в силу 7 февраля.

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