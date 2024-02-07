Нацбанк разрешил украинцам до конца года обменять остатки рублей

Национальный банк Украины до конца 2024 г. разрешил безналичную продажу (обмен) российских или белорусских рублей, которые украинцы хранят на банковских счетах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Внести рубли на банковские счета по-прежнему запрещено.
Постановление НБУ №18 от 24 февраля 2022 года запрещает какие-либо денежные операции с российским и белорусским рублем, но в ноябре 2023 года Верховная Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.
Условия осуществления таких операций:
- если банки-нерезиденты (кроме российских, белорусских и подсанкционных банков), где открыты корреспондентские счета украинские банки, согласятся в одностороннем порядке конвертировать рубли в другую валюту;
- продажа рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российским рублям и белорусским рублям.
Указанные изменения вступили в силу 7 февраля.
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