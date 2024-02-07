Нацбанк дозволив українцям до кінця року обміняти залишки рублів

Внести рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.

Національний банк України до кінця 2024 року дозволив безготівковий продаж (обмін) російських чи білоруських рублів, які українці зберігають на банківських рахунках. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Внести рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.

Постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським і білоруським рублем, але у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів.

Умови для здійснення таких операцій:

якщо банки-нерезиденти (крім російських, білоруських та підсанкційних банків), в яких відкрито кореспондентські рахунки українські банки, погодяться в односторонньому порядку конвертувати рублі в іншу валюту;

продаж рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.

Зазначені зміни набрали чинності 7 лютого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.