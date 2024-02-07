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Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

Чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП

Представник Литви має тісні зв’язки з Державною судовою адміністрацією, а також вчить українських суддів та працівників апаратів як потрібно працювати.

«Конституційний Суд є і повинен бути гарантом стабільного конституційного ладу та конституційного правопорядку у державі», - суддя КСУ Віктор Городовенко

«Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного Суду як стража Конституції та виконувати його рішення», - суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко представив доповідь на тему «Чи є майбутнє у Конституційного Суду України».

Екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко стверджує, що у квітні 2023 року припинив державну службу «у зв’язку з закінченням контракту».

Сергій Гупяк, який разом з Семеном Кривоносом був у трійці переможців конкурсу на директора НАБУ, бажає очолити НАЗК

Керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк у 2023 році дійшов до фіналу конкурсу на директора НАБУ – його кандидатуру направили на Кабмін, а цього разу він претендує на те, аби очолити НАЗК.

  1. В Україні

Нацбанк дозволив українцям до кінця року обміняти залишки рублів

12:49, 7 лютого 2024
Внести рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.
Нацбанк дозволив українцям до кінця року обміняти залишки рублів
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Національний банк України до кінця 2024 року дозволив безготівковий продаж (обмін) російських чи білоруських рублів, які українці зберігають на банківських рахунках. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Внести рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.

Постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським і білоруським рублем, але у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів.

Умови для здійснення таких операцій:

  • якщо банки-нерезиденти (крім російських, білоруських та підсанкційних банків), в яких відкрито кореспондентські рахунки українські банки, погодяться в односторонньому порядку конвертувати рублі в іншу валюту;
  • продаж рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.

Зазначені зміни набрали чинності 7 лютого.

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