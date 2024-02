Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

Как известно, 7 февраля Верховная Рада готовится рассмотреть правительственный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета 10449.

Согласно этому законопроекту мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года (очевидно, законодатель имел в виду 2022 год, но в проекте указано «2024» – прим. ред.) установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех) , кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 года подлежат пересмотру на пригодность к военной службе.

Отметим, что вторая группа инвалидности устанавливается в частности при отсутствии одного легкого и хронической дыхательной недостаточности II степени вследствие патологических изменений второго легкого; устойчивом полном птозе на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения; параличи верхней конечности, параличи нижней конечности и т.д.

Следует отметить, что на рассмотрении парламента одновременно с законопроектом 10449 находится законопроект 10 379, разработанный Министерством обороны, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс.

А именно, вносятся изменения в статью 336 УК, согласно которой отказ от прохождения медицинского осмотра будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Следовательно, лицо с инвалидностью ІІ и ІІІ группы будет вынуждено в случае принятия закона ехать на повторный переосмотр, а если оно на такой переосмотр не явится – ему в перспективе будет угрожать лишение свободы.

В этой связи «Судебно-юридическая газета» обратилась с комментарием к ряду международных и национальных организаций, работающих в сфере защиты прав людей с инвалидностью. Свою позицию нам прокомментировали в EnableMe Ukraine – международной команде экспертов и волонтеров, которые занимаются людьми с инвалидностью.

Чи відповідає міжнародним стандартам у сфері захисту прав осіб з інвалідністю пропозиція стосовно подібних переоглядів для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ групи та встановлення кримінальної відповідальності за відмову від огляду?

В кінці 2023-го року Європейська рада схвалила початок перемовин щодо вступу України до ЄС. Враховуючи, що цей процес передбачає адаптацію українського законодавства до права Євросоюзу, розглянемо запропоновані зміни в законопроектах 10449 та 10379 саме в контексті європейської практики захисту прав людей з інвалідністю.

Зміни, запропоновані в даних законодавчих ініціативах, є українським «ноу-хау». А саме:

10449 (чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), підлягають переогляду на придатність до військової служби.

10379 (зміни до статті 336 КК, за яким відмова від проходження медичного огляду буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Що створює загрозу для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ групи у разі неявки на переогляд отримати позбавлення волі).

Подібна практика в європейському законодавстві в частині регуляції прав осіб з інвалідністю відсутня.

Кроки ЄС в частині захисту людей з інвалідністю узгоджені в загальному документі Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030.

ЄС спирається на цінності рівності, соціальної справедливості, свободи, демократії та захисту прав людини. Договір про функціонування ЄС та Хартія основних прав – є основоположними документами, які дозволяють викорінювати всі форми дискримінації та встановлювати рівність як наріжний камінь політики ЄС стосовно прав і свобод громадян.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн задекларувала ці цінності як основоположні в процесі побудови Союзу Рівності у всіх сферах.

Особи з інвалідністю мають право на доступ і користування всім спектром прав людини гарантованих Європейською конвенцією про захист прав людини, Європейською соціальною хартією та Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, а також всіма іншими міжнародними документами на рівні з іншими.

Стратегія прав осіб з інвалідністю 2021 – 2030 в ЄС, зокрема, передбачає посилення доступу людей з інвалідністю до правосуддя, правового захисту, свободи та безпеки.

Пункт 5.1 даної стратегії передбачає вивчення та удосконалення процесуальних гарантій для вразливих верств дорослого населення в кримінальних справах проти них. Також необхідність надання державам-членам ЄС рекомендацій щодо доступу до правосуддя людей з інвалідністю, спираючись на міжнародну практику.

З огляду на те, що сьогодні чимало осіб в Україні є внутрішньо переміщеними, транспортне сполучення подекуди ускладнене, а забезпечити супровід не завжди можливо, чи доцільно, на Вашу думку, передбачати для осіб з інвалідністю жорсткі умови проходження повторного переогляду?

Зважаючи на зазначені Вами обставини – те, що чимало осіб є внутрішньо переміщеними, ускладнене транспортне сполучення у певних регіонах України та неможливість забезпечення необхідного для особи з інвалідністю супроводу – запровадження жорстких умов проходження повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушують права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища.

Чи існує у міжнародній практиці інститут переоглядів стану здоров’я осіб з інвалідністю та які умови забезпечуються для проходження повторних медичних оглядів?

Механізм отримання статусу особи з інвалідністю в країнах ЄС схожий: потрібно звернутись до сімейного лікаря, який далі направляє на огляд до інших вузькопрофільних спеціалістів. Після цього відбувається збір заключень про стан здоров’я які, разом з всіма іншими документами та заповненими заявами подаються в міський відділ, який встановлює інвалідність.

Також Європарламент у січні 2024 погодив створення так званої картки інвалідності – інструменту, покликаного допомогти людям із інвалідністю в ЄС ефективніше здійснювати свої права, зокрема під час перебування в іншій країні.

Втім, в ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю.

