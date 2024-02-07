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З-під завалів багатоповерхівки у Голосіївському районі дістали двох собак: одній вдалось вижити, відео

11:49, 7 лютого 2024
Одна тварина вижила, але перебуває в шоковому стані.
З-під завалів багатоповерхівки у Голосіївському районі дістали двох собак: одній вдалось вижити, відео
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7 лютого внаслідок атаки росіян у Голосіївському районі Києва виникла пожежа у 18-поверховому будинку, є руйнування.

Із палаючої багатоповерхівки продовжують виносити тіла.

За уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку. Кількість загиблих встановлюється. Рятувальна операція триває.

Водночас з-під завалів дістали двох собак. Одній вдалося вижити. Місцеві та очевидці заспокоюють песика, який злякався вибухів.

Також в мережі публікують відео, на якому чоловік прощається зі своїм загиблим чотирилапим другом.

Раніше ми писали, що у Києві перекрили рух транспорту на вулиці Гната Хоткевича.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

Додамо, що у Голосіївському районі Києва загорівся будинок внаслідок російської атаки.

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