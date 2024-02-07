У Києві від обстрілу росіян загинуло двоє людей, — Володимир Зеленський

Під завалами можуть бути люди.

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Російські окупанти зранку 7 лютого завдали ракетного удару по Києву. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку.

У Києві внаслідок російського ракетного удару відомо про двох загиблих. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що під завалами можуть бути люди.

«Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору.

У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити.

Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці.

Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо росії — терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій», — йдеться у зверненні Президента.

У КМВА додали, що в Голосіївському районі евакуйовано 52 людини, 8 — врятовано. 12 людей отримали травми.

Внаслідок пожежі на СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано.

Загалом в столиці від ракетного удару в Києві постраждало 14 осіб.

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