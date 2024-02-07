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Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

Чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП

Представник Литви має тісні зв’язки з Державною судовою адміністрацією, а також вчить українських суддів та працівників апаратів як потрібно працювати.

«Конституційний Суд є і повинен бути гарантом стабільного конституційного ладу та конституційного правопорядку у державі», - суддя КСУ Віктор Городовенко

«Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного Суду як стража Конституції та виконувати його рішення», - суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко представив доповідь на тему «Чи є майбутнє у Конституційного Суду України».

Екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК

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Керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк у 2023 році дійшов до фіналу конкурсу на директора НАБУ – його кандидатуру направили на Кабмін, а цього разу він претендує на те, аби очолити НАЗК.

  1. В Україні

У Києві від обстрілу росіян загинуло двоє людей, — Володимир Зеленський

10:41, 7 лютого 2024
Під завалами можуть бути люди.
У Києві від обстрілу росіян загинуло двоє людей, — Володимир Зеленський
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Російські окупанти зранку 7 лютого завдали ракетного удару по Києву. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку.

У Києві внаслідок російського ракетного удару відомо про двох загиблих. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що під завалами можуть бути люди.

«Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору.

У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити.

Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці.

Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо росії — терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій», — йдеться у зверненні Президента.

У КМВА додали, що в Голосіївському районі евакуйовано 52 людини, 8 — врятовано. 12 людей отримали травми.

Внаслідок пожежі на СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано.

Загалом в столиці від ракетного удару в Києві постраждало 14 осіб.

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