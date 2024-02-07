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В Киеве от обстрела россиян погибли два человека, — Владимир Зеленский

10:41, 7 февраля 2024
Под завалами могут находиться люди.
В Киеве от обстрела россиян погибли два человека, — Владимир Зеленский
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Российские оккупанты утром 7 февраля нанесли ракетный удар по Киеву. В Голосеевском районе есть разрушение в 18-этажном доме.

В Киеве в результате российского ракетного удара известно о двух погибших. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что под завалами могут находиться люди.

«Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов находились под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора.

В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить.

Два человека пострадали на Харьковщине, спасен один человек. Во Львовской области спасатели работают на месте.

Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим россии — террористы будут всегда ощущать последствия своих действий», — говорится в обращении Президента.

В КГВА добавили, что в Голосеевском районе эвакуированы 52 человека, 8 спасены. 12 человек получили травмы.

В результате пожара на СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован.

Всего в столице от ракетного удара в Киеве пострадали 14 человек.

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