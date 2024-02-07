Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экс-начальник Управления внутреннего аудита Гостаможслужбы и и. о. руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко претендует на кресло главы НАПК

Бывший исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко утверждает, что в апреле 2023 года прекратил государственную службу «в связи с окончанием контракта».

Сергей Гупяк, который вместе с Семеном Кривоносом был в тройке победителей конкурса на директора НАБУ, желает возглавить НАПК

Руководитель следственного отдела ТУ ГБР Сергей Гупяк в 2023 году дошел до финала конкурса на директора НАБУ – его кандидатуру направили на Кабмин, а на этот раз он претендует на то, чтобы возглавить НАПК.

Чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП

Представитель Литвы имеет тесные связи с Государственной судебной администрацией, а также учит украинских судей и работников аппаратов, как нужно работать.

На председателя НАПК претендует прокурор Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Олег Корниенко

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко проходит службу в органах Военной службы правопорядка ВСУ, где, в частности, проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства.

На председателя НАПК претендует прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн

Судя по декларациям прокурора САП Станислава Броневицкого, работа в САП значительно прибыльнее, чем работа директором детективного агентства и адвокатского объединения, на сайтах которых он до сих пор указан как директор

  1. В Украине

В Киеве образовались километровые пробки: сотни людей стоят на остановках, фото и видео

10:27, 7 февраля 2024
После массированной ракетной атаки на дорогах массовые пробки, а на остановках – толпы людей.
В Киеве образовались километровые пробки: сотни людей стоят на остановках, фото и видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Утро в Киеве сегодня, 7 февраля, началось с массированной ракетной атаки рф. Пострадали более десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах.

В связи с атакой на дорогах образовались километровые пробки, сотни людей ждут транспорт на остановках. Соответствующие фото и видео публикуют столичные Телеграм-каналы.

В КГГА сообщили, что задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Кроме того, для удобства пассажиров организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская – станция метро "Черниговская".

К тому же, трамваи со станции метро "Позняки", "Бориспольская", ДВСЗ, ЗЗБК двигаются к станции метро "Лесная".

Вдобавок, задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта.

На улице Василия Касияна/проспекте Академика Глушкова задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения.

Напомним, полиция показала фото последствий ракетного обстрела Киева. 

В Голосеевском районе есть разрушение в 18-этажном доме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео