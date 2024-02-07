В Киеве образовались километровые пробки: сотни людей стоят на остановках, фото и видео

После массированной ракетной атаки на дорогах массовые пробки, а на остановках – толпы людей.

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Утро в Киеве сегодня, 7 февраля, началось с массированной ракетной атаки рф. Пострадали более десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах.

В связи с атакой на дорогах образовались километровые пробки, сотни людей ждут транспорт на остановках. Соответствующие фото и видео публикуют столичные Телеграм-каналы.

В КГГА сообщили, что задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Кроме того, для удобства пассажиров организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская – станция метро "Черниговская".

К тому же, трамваи со станции метро "Позняки", "Бориспольская", ДВСЗ, ЗЗБК двигаются к станции метро "Лесная".

Вдобавок, задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта.

На улице Василия Касияна/проспекте Академика Глушкова задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения.

Напомним, полиция показала фото последствий ракетного обстрела Киева.

В Голосеевском районе есть разрушение в 18-этажном доме.

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