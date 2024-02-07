Полиция и спасатели показали последствия ракетной атаки на Киев: фото

Пострадали около десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах.

Российские оккупанты утром 7 февраля нанесли ракетный удар по Киеву. Пострадали около десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах.

Повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция.

В Голосеевском районе есть разрушение в 18-этажном доме – подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами, вероятно, погибшие.

Также загорелось здание СТО и автомобили.

«Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на столицу. Пострадали 9 человек. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них – беременная женщина. Экстренные службы работают на месте», – отметил Виталий Кличко.

Полиция Киева и спасатели показали последствия ударов по столице.

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