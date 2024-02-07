В Раде объяснили, как упрощение процедуры изменения целевого назначения земли повлияет на инвестиционный климат

Цель Закона — ликвидировать лишние бюрократические преграды для людей, которые хотят построить в Украине новый завод или другой промышленный или энергетический объект.

Верховная Рада на заседании 6 февраля приняла в целом законопроект №9627, который предусматривает кардинальное упрощение процедуры изменения целевого назначения земли для целей экономического восстановления.

Закон имеет целью ликвидировать лишние бюрократические преграды для людей, которые хотят построить в Украине новый завод или другой промышленный или энергетический объект. Получение всех необходимых разрешений будет занимать не более 1,5 месяца, в отличие от 1-3 лет раньше.

Закон отменяет необходимость обязательной разработки градостроительной документации и документации по землеустройству для изменения целевого назначения земли с сельскохозяйственной на промышленную.

«Суть этого законопроекта заключается в том, что мы упрощаем изменение целевого назначения земли с сельскохозяйственной на промышленную, чтобы тот инвестор, желающий построить новый завод или новый объект энергетики, не тратил от одного до трех лет на такую процедуру, а мог это сделать всего за полтора месяца», - отметил народный депутат, заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

По его словам, принятый документ также убирает коррупционные риски, и теперь инвестору не нужно будет тратить длительное время на ожидания, бюрократию и «кормление» разных чиновников.

«Упрощенная процедура изменения целевого назначения земли уже действует в Украине с середины 2022 для релокированных предприятий, для строительства жилья для внутренне перемещенных лиц. Теперь принятый законопроект №9627 расширяет эту процедуру. Для инвесторов это очень важно», – подчеркнул народный депутат.

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