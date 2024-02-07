У Раді пояснили, як спрощення процедури зміни цільового призначення землі вплине на інвестиційний клімат

Закон має на меті ліквідувати зайві бюрократичні перепони для людей, які хочуть побудувати в Україні новий завод або інший промисловий чи енергетичний обʼєкт.

Верховна Рада на засіданні 6 лютого ухвалила в цілому законопроект №9627, який передбачає кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі для цілей економічного відновлення.

Закон має на меті ліквідувати зайві бюрократичні перепони для людей, які хочуть побудувати в Україні новий завод або інший промисловий чи енергетичний обʼєкт. Отримання всіх необхідних дозволів займатиме не більше ніж 1,5 місяця, на відміну від 1-3 років раніше.

Закон скасовує необхідність обовʼязкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою для зміни цільового призначення землі з сільськогосподарської на промислову.

«Суть цього законопроєкту полягає в тому, що ми спрощуємо зміну цільового призначення землі з сільськогосподарської на промислову, щоб той інвестор, який хоче збудувати новий завод чи новий об’єкт енергетики, не витрачав від одного до трьох років на таку процедуру, а міг це зробити всього за півтора місяця», - зазначив народний депутат, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, ухвалений документ також прибирає корупційні ризики, і тепер інвестору не треба буде витрачати тривалий час на очікування, бюрократію та «годування» різних чиновників.

«Спрощена процедура зміни цільового призначення землі вже діє в Україні з середини 2022 року для релокованих підприємств, для будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб. Тепер ухвалений законопроєкт №9627 розширює цю процедуру. Для інвесторів це дуже важливо», - наголосив народний депутат.

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