На Закарпатті суд покарав чоловіка, який відмовився від мобілізації через «поганий стан здоров'я»

Чоловік на суді підтвердив, що написав відмову від мобілізації.

Фото: 24 канал

Чоловіка, який отримав статус обмеженої придатності до служби, засудили за ухилення від мобілізації. Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

Зазначається, що уродженець міста 10 жовтня 2023 року пройшов медичний огляд та був визнаний ВЛК обмежено придатним до служби. Він не міг би служити у ДШВ, плавскладі, морській піхоті та спецспорудах, однак міг би бути скерований у військкомат, військову установу чи навчальний заклад.

Того ж дня йому вручили повістку, за якою мав з’явитись у ТЦК 11 жовтня. Втім, чоловік вирішив написати відмову від проходження служби. Це кваліфікували як ухилення від призову.

Під час судового засідання українець підтвердив, що відмовився від мобілізації, бо «має поганий стан здоров’я і не може перебувати на військовій службі».

Ухилянта визнали винним та засудили до п’яти років ув’язнення. Втім, від відбування покарання його звільнили, призначивши три роки іспитового терміну.

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