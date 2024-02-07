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  1. В Україні

Влаштувалася продавчинею біля вокзалу, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ: затримали інформаторку рф

11:12, 7 лютого 2024
Зловмисниця намагалась приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ.
Влаштувалася продавчинею біля вокзалу, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ: затримали інформаторку рф
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Служба безпеки України повідомила, що викрила ще одну інформаторку воєнної розвідки рф, яка збирала розвіддані про Сили оборони та коригувала ворожий вогонь по цивільній інфраструктурі на Донеччині. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У спецслужбі зазначають, що саме за її «наведенням» 6 січня цього року російські окупанти завдали ракетного удару по житловій забудові у Покровському районі. Тоді внаслідок ворожих «прильотів» загинуло 6 мирних жителів, серед них – двоє дітей.

«Також зловмисниця відслідковувала наявність і періодичність руху ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ у напрямку передової.

Для виконання цього завдання інформаторка російської розвідки влаштувалася продавчинею привокзального кіоску у фронтовому районі області.

Там вона «втемну» випитувала «потрібні» відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів», - сказано у повідомленні.

Крім того вона намагалась приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ.

Усю отриману інформацію вона дистанційно передавала кадровому співробітнику головного управління генштабу збройних сил росії. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Для комунікації зловмисники використовували анонімний чат у популярному месенджері. Передачу розвідданих фігурантка здійснювала у вигляді текстових «звітів» та електронних фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

«У результаті спецоперації співробітники СБУ викрили ворожу інформаторку і затримали її у власному помешканні.

За даними слідства, російське гру залучило жінку до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Тоді вона приїздила до тимчасово окупованого Донецька, де провідувала свого чоловіка – кримінальника, який відбував тюремний строк у місцевій колонії», - пишуть у СБУ.

Після виходу «на волю» він добровільно вступив до лав російської приватної військової компанії «Вагнер», а його дружина почала працювати на воєнну розвідку рф.

Улітку 2023 року на фігурантку вийшов її російський «куратор», який визначив їй завдання щодо збору інформації на Бахмутському напрямку.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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