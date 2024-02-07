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  1. В Украине

Устроилась продавщицей возле вокзала, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: задержали информаторку рф

11:12, 7 февраля 2024
Злоумышленница пыталась скрыто фиксировать перемещение подвижного состава украинских войск.
Устроилась продавщицей возле вокзала, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: задержали информаторку рф
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Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила еще одну информаторку военной разведки рф, которая собирала разведданные о Силах обороны и корректировала вражеский огонь по гражданской инфраструктуре Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отмечают, что именно по ее «наведению» 6 января этого года российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилой застройке в Покровском районе. Тогда в результате вражеских «прилетов» погибли 6 мирных жителей, среди них – двое детей.

«Также злоумышленница отслеживала наличие и периодичность движения эшелонов с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ в направлении передовой.

Для выполнения этой задачи информатор российской разведки устроилась продавщицей привокзального киоска во фронтовом районе области.

Там она «втемную» выспрашивала «нужные» сведения у работников вокзала во время доверительных разговоров и продаж товаров», - говорится в сообщении.

Кроме того, она пыталась скрыто фиксировать перемещение подвижного состава украинских войск.

Всю полученную информацию она дистанционно передавала кадровому сотруднику главного управления генштаба вооруженных сил рф. Его личность уже идентифицирована Службой безопасности.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимный чат в популярном мессенджере. Передачу разведданных фигурантка осуществляла в виде текстовых отчетов и электронных фото украинских объектов с привязкой к местности.

«В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили вражескую информаторку и задержали ее в собственном доме.

По данным следствия, российское гру привлекло женщину к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения россии. Тогда она приезжала в временно оккупированный Донецк, где навещала своего мужа – уголовника, отбывавшего тюремный срок в местной колонии», - пишут в СБУ.

После выхода «на свободу» он добровольно вступил в ряды российской частной военной компании «Вагнер», а его жена начала работать на военную разведку россии.

Летом 2023 года на фигурантку вышел ее российский «куратор», определивший ей задачу сбора информации на Бахмутском направлении.

Во время обысков по месту жительства задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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