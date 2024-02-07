На Закарпатье суд наказал мужчину, который отказался от мобилизации из-за «плохого состояния здоровья»

Мужчина на суде подтвердил, что написал отказ от мобилизации.

Фото: 24 канал

Мужчину, получившего статус ограниченной пригодности к службе, осудили за уклонение от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

Отмечается, что уроженец города 10 октября 2023 прошел медицинское освидетельствование и был признан ВВК ограниченно пригодным к службе. Он не мог бы служить в ДШУ, плавсоставе, морской пехоте и спецсооружениях, однако мог бы быть направлен в военкомат, военное учреждение или учебное заведение.

В тот же день ему вручили повестку, за которой должен был явиться в ТЦК 11 октября. Впрочем, мужчина решил написать отказ от прохождения службы. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

Во время судебного заседания украинец подтвердил, что отказался от мобилизации, потому что «имеет плохое состояние здоровья и не может находиться на военной службе».

Уклониста признали виновным и приговорили к пяти годам заключения. Впрочем, от отбывания наказания его уволили, назначив три года испытательного срока.

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