У Києві утворилися кілометрові затори: сотні людей стоять на зупинках, фото та відео

Після масованої ракетної атаки на дорогах масові затори, а на зупинках - натовпи людей.

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Ранок у Києві сьогодні, 7 лютого, розпочався з масованої ракетної атаки рф. Постраждали більше десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах.

У зв’язку з атакою на дорогах утворилися кілометрові затори, сотні людей чекають на транспорт на зупинках. Відповідні фото та відео публікують столичні Телеграм-канали.

У КМДА повідомили, що затримується рух трамваїв №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Крім того, для зручності пасажирів організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська - станція метро "Чернігівська".

До того ж, трамваї зі станції метро "Позняки", "Бориспільська", ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до станції метро "Лісова".

На додачу, затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту.

На вулиці Василя Касіяна/проспекті Академіка Глушкова затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги.

Нагадаємо, поліція показала наслідки ранкової ракетної атаки на Київ.

У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку.

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