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Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

Чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП

Представник Литви має тісні зв’язки з Державною судовою адміністрацією, а також вчить українських суддів та працівників апаратів як потрібно працювати.

«Конституційний Суд є і повинен бути гарантом стабільного конституційного ладу та конституційного правопорядку у державі», - суддя КСУ Віктор Городовенко

«Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного Суду як стража Конституції та виконувати його рішення», - суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко представив доповідь на тему «Чи є майбутнє у Конституційного Суду України».

Екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко стверджує, що у квітні 2023 року припинив державну службу «у зв’язку з закінченням контракту».

Сергій Гупяк, який разом з Семеном Кривоносом був у трійці переможців конкурсу на директора НАБУ, бажає очолити НАЗК

Керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк у 2023 році дійшов до фіналу конкурсу на директора НАБУ – його кандидатуру направили на Кабмін, а цього разу він претендує на те, аби очолити НАЗК.

  1. В Україні

У Києві утворилися кілометрові затори: сотні людей стоять на зупинках, фото та відео

10:27, 7 лютого 2024
Після масованої ракетної атаки на дорогах масові затори, а на зупинках - натовпи людей.
У Києві утворилися кілометрові затори: сотні людей стоять на зупинках, фото та відео
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Ранок у Києві сьогодні, 7 лютого, розпочався з масованої ракетної атаки рф. Постраждали більше десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах.

У зв’язку з атакою на дорогах утворилися кілометрові затори, сотні людей чекають на транспорт на зупинках. Відповідні фото та відео публікують столичні Телеграм-канали.

У КМДА повідомили, що затримується рух трамваїв №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Крім того, для зручності пасажирів організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська - станція метро "Чернігівська".

До того ж, трамваї зі станції метро "Позняки", "Бориспільська", ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до станції метро "Лісова".

На додачу, затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту.

На вулиці Василя Касіяна/проспекті Академіка Глушкова затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги.

 Нагадаємо, поліція показала наслідки ранкової ракетної атаки на Київ. 

У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку.

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