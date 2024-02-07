У Білому домі відреагували на заяву Такера Карлсона про те, що адміністрація Байдена заважала взяти інтерв'ю у путіна

Заяву скандального журналіста Такера Карлсона назвали «сміхотворною».

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Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр назвала «сміхотворною» заяву скандального журналіста Такера Карлсона щодо того, що адміністрація Джо Байдена нібито заважала йому взяти інтерв'ю у російського диктатора путіна, передає nypost.com.

На брифінгу вона заявила, що заява Карлсона — це повна нісенітниця.

«Це безглузда передумова і безглузда заява, зроблена стосовно нинішньої адміністрації», - сказала Жан-П'єр.

«Тому я просто хочу внести ясність - це просто смішно», - додала вона.

Раніше ми писали, що скандальний ведучий Fox News Такер Карлсон покинув телеканал.

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