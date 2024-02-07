У Сенаті США пропонують розглядати допомогу Україні окремо від питання захисту кордону, — CNN

Лідер республіканців у Сенаті вважає, що необхідно змінити курс щодо пакету законів про національну безпеку та зосередитися на наданні зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що пакет законів про імміграцію та міжнародну допомогу, зокрема Україні, не стане законом через протидію спікера Палати представників Майка Джонсона та занепокоєння серед республіканців у Сенаті. Про це повідомляє CNN.

Він зазначив, що Сенату необхідно змінити курс щодо пакету законів про національну безпеку та зосередитися на наданні зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"У нас була дуже серйозна дискусія про те, чи може цей проєкт коли-небудь стати законом, і спікер дав нам чітко зрозуміти, що він не стане законом", - зазначив він.

"Є й інші частини цього проєкту, які також є надзвичайно важливими: Україна, Ізраїль, Тайвань. На мою думку, ми все ж таки повинні зайнятися рештою (питань, крім кордону - ред.), тому що це важливо. Не те що кордон не важливий, але ми не можемо досягти результату", - пояснив лідер республіканців у Сенаті.

Він вважає, що законодавці повинні рухатися саме в цьому напрямку, а лідер сенатської більшості від демократів Чак Шумер має вирішити, як переформулювати це питання.

Раніше ми писали, що Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, у якому не було допомоги Україні.

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