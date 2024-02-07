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Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

Чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП

Представник Литви має тісні зв’язки з Державною судовою адміністрацією, а також вчить українських суддів та працівників апаратів як потрібно працювати.

«Конституційний Суд є і повинен бути гарантом стабільного конституційного ладу та конституційного правопорядку у державі», - суддя КСУ Віктор Городовенко

«Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного Суду як стража Конституції та виконувати його рішення», - суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко представив доповідь на тему «Чи є майбутнє у Конституційного Суду України».

Екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко стверджує, що у квітні 2023 року припинив державну службу «у зв’язку з закінченням контракту».

Сергій Гупяк, який разом з Семеном Кривоносом був у трійці переможців конкурсу на директора НАБУ, бажає очолити НАЗК

Керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк у 2023 році дійшов до фіналу конкурсу на директора НАБУ – його кандидатуру направили на Кабмін, а цього разу він претендує на те, аби очолити НАЗК.

  1. У світі

Сотні скасованих рейсів: у Німеччині працівники авіакомпанії Lufthansa розпочали страйк

12:30, 7 лютого 2024
Страйк торкнеться близько 100 тисяч пасажирів.
Сотні скасованих рейсів: у Німеччині працівники авіакомпанії Lufthansa розпочали страйк
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Персонал німецької авіакомпанії Lufthansa розпочав страйк в головних аеропортах. Профспілка вимагає від авіакомпанії підвищити зарплати співробітникам аеропортів та виплатити разові премії для компенсації інфляції.

Страйк розпочався о 4:00 за місцевим часом і триватиме 27 годин. Він зачепить аеропорти Берліна, Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Гамбурга та Дюссельдорфа.

Через страйк Lufthansa скасувала від 80 до 90 відсотків із 1000 рейсів, запланованих на середу. В авіакомпанії заявили, що внаслідок страйку постраждають понад 100 тисяч пасажирів.

Ver.di вимагає підвищити на 12,5 відсотка (але не менш як на 500 євро на місяць) зарплати 25 тисяч працівників аеропортів, які здійснюють контроль пасажирів, багажу та персоналу. Крім того, профспілка вимагає виплатити співробітникам разові премії у розмірі 3000 євро для компенсації інфляції.

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