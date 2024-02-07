Сотні скасованих рейсів: у Німеччині працівники авіакомпанії Lufthansa розпочали страйк

Страйк торкнеться близько 100 тисяч пасажирів.

Персонал німецької авіакомпанії Lufthansa розпочав страйк в головних аеропортах. Профспілка вимагає від авіакомпанії підвищити зарплати співробітникам аеропортів та виплатити разові премії для компенсації інфляції.

Страйк розпочався о 4:00 за місцевим часом і триватиме 27 годин. Він зачепить аеропорти Берліна, Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Гамбурга та Дюссельдорфа.

Через страйк Lufthansa скасувала від 80 до 90 відсотків із 1000 рейсів, запланованих на середу. В авіакомпанії заявили, що внаслідок страйку постраждають понад 100 тисяч пасажирів.

Ver.di вимагає підвищити на 12,5 відсотка (але не менш як на 500 євро на місяць) зарплати 25 тисяч працівників аеропортів, які здійснюють контроль пасажирів, багажу та персоналу. Крім того, профспілка вимагає виплатити співробітникам разові премії у розмірі 3000 євро для компенсації інфляції.

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