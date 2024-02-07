Мільйонні розкрадання на ремонті «Бориспільського експреса»: судитимуть експосадовців

Експосадовці заволоділи 17 мільйонами гривень «Укрзалізниці».

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що судитимуть двох головних інженерів, інженера-технолога та заступника директора регіональної філії «Укрзалізниці», які підозрюються у заволоділи 17 мільйонами гривень. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У департаменті зазначають, що у 2019-2020 роках вони організували схему розкрадання коштів «Укрзалізниці», які виділили на ремонт швидкісного поїзда з Києва до аеропорту «Бориспіль».

За даними слідства, фігуранти пролобіювали на відкритих торгах послуги комерційної структури, з представниками якої перебували у змові. Відповідно укладених угод підрядник мав зробити капітальний ремонт рейкових автобусів, проте замість нового обладнання були використані старі запчастини непридатної якості за цінами вище ринкових.

«Не зважаючи на це, посадовці «Укрзалізниці» підписали акти виконаних робіт та перерахували за них оплату приватній компанії. Різницю у сумі 17 284 000 гривень розділили між всіма учасниками схеми, а гроші витратили на купівлю елітних автомобілів та нерухомості», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці закінчили досудове розслідування відносно чотирьох учасників цієї організованої групи та скерували до суду акт за обвинуваченням у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191), службовому підробленні (ч. 2 ст. 366) та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209) Кримінального кодексу України .

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі та права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

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