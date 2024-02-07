Екстрадиції ексглави Нацбанку Кирила Шевченка не буде: Австрія відмовила в запиті

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію Кирила Шевченка.

Стало відомо, що австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови НБУ Кирила Шевченка, якого в кінці жовтня 2022 року НАБУ оголосило в розшук. Про це йдеться у публікації австрійського видання Der Standard.

"Шевченко залишив Україну у вересні та невдовзі після порушення кримінальної справи подав заяву про надання притулку в Австрії, де перебуває дотепер. Його місцеперебування поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію", - зазначається в статті Der Standard.

У коментарі виданню ексголова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням". Він заявив також, що у випадку повернення в Україну не сподівається на справедливий судовий процес.

Нагадаємо, що його підозрюють в організації схеми виведення 206 мільйонів гривень з державного банку.

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