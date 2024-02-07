Российские хакеры атаковали сайт Минобразования

Сейчас официальный сайт Министерства образования и науки Украины не работает.

В среду, 7 февраля сайт Министерства образования и науки атакуют российские хакеры. Об этом заявил глава МОН Оксен Лисовый на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Друзья, вдруг что – сайт Минобразования временно не работает из-за атаки русни. Но наши специалисты уже работают над возобновлением работы», – написал Лесной.

Ранее Нафтогаз сообщал, что хакеры атаковали один из дата-центров, который используют группы компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.