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В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

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  1. В Украине

Первое оформление трудовой книжки: в Гоструда напомнили, как и когда осуществляется

15:19, 7 февраля 2024
Заполнение трудовой книжки впервые производится не позднее 5 дней после принятия работника на работу.
Первое оформление трудовой книжки: в Гоструда напомнили, как и когда осуществляется
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В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объяснили нюансы первого оформления трудовой книжки.

К специалистам обратилась работница, которую 2 дня назад приняли на первое место работы в магазине, с вопросом, как оформить трудовую книжку.

В объяснении сказано, что трудовая книжка оформляется по первому месту работы. Для этого работник представляет собственнику или уполномоченному органу (лицу, ответственному за ведение трудовых книжек) паспорт, диплом или другой документ об образовании или профессиональной подготовке. Заполнение трудовой книжки впервые производится не позднее 5 дней после принятия работника на работу.

С 2021 года в Украине используются электронные трудовые книжки как цифровые бумажные аналоги. Однако работники, желающие получать сведения о трудовой деятельности именно в бумажной форме, смогут и дальше пользоваться такой возможностью.

Ранее мы писали, как оцифровать трудовую книжку работника.

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