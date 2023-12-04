Как оцифровать трудовую книжку работника: инструкция

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило работодателям, как оцифровать трудовую книжку работника. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.
Начиная с 10 июня 2021 года, в Украине официально действуют электронные трудовые книжки.
Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. Она внедрена с целью усовершенствования учета трудовой деятельности украинцев, уменьшения бумажного документооборота и рисков потери или повреждения документов.
Работодатель имеет возможность сформировать запрос на «Извлечение из ЭТК».
В помощь юридическим и физическим лицам — предпринимателям на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины работает «Е-кабинет страхователя» — удобный сервис, функционирующий 24/7 без перерывов и выходных, в котором возможно:
- проверить состояние уплаты ЕСВ, получить информацию о предоставлении отчетности по уплате ЕСВ и состояние ее обработки;
- просмотреть информацию о страховом стаже работников;
- получить справки с QR-кодом о страховом стаже или заработной плате работника формы ОК-7;
- направить сведения о трудовой деятельности работника по оцифровке;
- пересмотреть электронные больничные застрахованных лиц в электронном реестре листков нетрудоспособности;
- получить расчет суммы выплаты за время временной нетрудоспособности работника.
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