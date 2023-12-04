Как оцифровать трудовую книжку работника: инструкция

Для оцифровки трудовой книжки работника работодателям нужно сделать 8 шагов.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило работодателям, как оцифровать трудовую книжку работника. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

Начиная с 10 июня 2021 года, в Украине официально действуют электронные трудовые книжки.

Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. Она внедрена с целью усовершенствования учета трудовой деятельности украинцев, уменьшения бумажного документооборота и рисков потери или повреждения документов.

Работодатель имеет возможность сформировать запрос на «Извлечение из ЭТК».

В помощь юридическим и физическим лицам — предпринимателям на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины работает «Е-кабинет страхователя» — удобный сервис, функционирующий 24/7 без перерывов и выходных, в котором возможно:

- проверить состояние уплаты ЕСВ, получить информацию о предоставлении отчетности по уплате ЕСВ и состояние ее обработки;

- просмотреть информацию о страховом стаже работников;

- получить справки с QR-кодом о страховом стаже или заработной плате работника формы ОК-7;

- направить сведения о трудовой деятельности работника по оцифровке;

- пересмотреть электронные больничные застрахованных лиц в электронном реестре листков нетрудоспособности;

- получить расчет суммы выплаты за время временной нетрудоспособности работника.

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