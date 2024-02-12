Совет по финстабильности согласовал концепцию создания системы страхования военных рисков

Следующим шагом будет презентация и обсуждение данной концепции с представителями бизнеса.

Источник фото: devisu.ua

Совет по финансовой стабильности (СФС) согласовал концептуальную записку для создания в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков.

Об этом сообщили в НБУ и отметили, что это предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.

Концепция разработана с участием специалистов Всемирного банка, Национального банка, Министерства финансов и Министерства экономики. Определенная концепцией модель страхования военных рисков предусматривает введение обязательного и добровольного страхования, будет обсуждаться и внедряться поэтапно.

Следующим шагом в НБУ называют презентацию и обсуждение данной концепции с представителями бизнеса.

Предлагаемая модель будет работать при участии локальных страховщиков, международных перестраховщиков и государства в лице специально созданного Государственного агентства (или другого учреждения, определенного с международными донорами по результатам будущих обсуждений), и требует разработки отдельного законопроекта.

Дальнейшая проработка модели и подготовка изменений к законодательству будет продолжаться в рамках рабочей группы с участием специалистов НБУ, Министерства финансов и Министерства экономики.

Кроме того, во время заседания СФС рассмотрел и принял к сведению:

обновленный макроэкономический прогноз НБУ и обзор системных рисков для финансового сектора;

результаты оценки устойчивости банков.

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