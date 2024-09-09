Практика судов
  1. В мире

Литва подготовит национальный план массовой эвакуации и назвала причину

13:12, 9 сентября 2024
Литва хочет иметь план эвакуации национального масштаба и быть готовыми к его реализации.
Литва подготовит национальный план массовой эвакуации и назвала причину
Фото: LRT
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Литве к началу октября будет разработан национальный план массовой эвакуации. Об этом сообщила Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишет lrt.lt.

«У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации», – сказала министр.

По ее словам, из-за кибератак безопасность населения стала приоритетным вопросом.

«Сегодня гражданская защита актуальна как никогда. Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии – это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом в нашей повестке дня», – сказала Билотайте.

По словам министра, недостаточно укреплять гражданскую защиту на национальном уровне, поэтому было решено работать вместе с другими странами Балтии. Кроме того, страны будут подавать заявки на финансирование со стороны ЕС.

«Пришло время объединить наши возможности и действовать скоординированно как на региональном уровне, так и на уровне ЕС. Да, это очень дорого, но мы должны обсудить возможности объединения наших усилий и получения соответствующей поддержки со стороны ЕС. (...) Мы призываем провести оценку рисков на уровне Европейского Союза, чтобы лучше понять угрозы и обеспечить меры гражданской защиты», – сказала министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нацбанк ограничил лимитом для украинцев за границей расчеты за аренду жилья и покупку предметов роскоши

С 10 сентября устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тысяч грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции по аренде и покупке недвижимости.

В Украине введут систему видеонаблюдения за гражданами и сверки их данных для идентификации – в том числе о месте проживания

Граждан через систему видеонаблюдения будут идентифицировать на основании набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства или пребывания, оцифрованный образ лица, номер карты налогоплательщика.

Цифровизация всех процессов исполнительного производства – заместитель министра юстиции Андрей Гайченко подытожил работу за 5 лет

В частности, в 2024 году была реализована возможность получения сторонами исполнительного производства, зарегистрированными в ЕСИТС, документов исполнительного производства в электронной форме.

Пьяный мужчина с отсрочкой разбил дверь ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ – ТЦК

В Тернопольском ТЦК сообщили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы «своим личным агрессивным способом».

Указанный клиентом банка в анкете уровень доходов в НБУ предлагают применять как ориентир для лимитов на переводы

Банки смогут применять как ориентир для лимитов на переводы между картами уровень доходов клиента, указанный в анкете.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду