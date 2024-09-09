Литва подготовит национальный план массовой эвакуации и назвала причину

Литва хочет иметь план эвакуации национального масштаба и быть готовыми к его реализации.

Фото: LRT

В Литве к началу октября будет разработан национальный план массовой эвакуации. Об этом сообщила Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишет lrt.lt.

«У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации», – сказала министр.

По ее словам, из-за кибератак безопасность населения стала приоритетным вопросом.

«Сегодня гражданская защита актуальна как никогда. Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии – это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом в нашей повестке дня», – сказала Билотайте.

По словам министра, недостаточно укреплять гражданскую защиту на национальном уровне, поэтому было решено работать вместе с другими странами Балтии. Кроме того, страны будут подавать заявки на финансирование со стороны ЕС.

«Пришло время объединить наши возможности и действовать скоординированно как на региональном уровне, так и на уровне ЕС. Да, это очень дорого, но мы должны обсудить возможности объединения наших усилий и получения соответствующей поддержки со стороны ЕС. (...) Мы призываем провести оценку рисков на уровне Европейского Союза, чтобы лучше понять угрозы и обеспечить меры гражданской защиты», – сказала министр.

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