Литва підготує національний план масової евакуації та назвала причину

Литва хоче мати план евакуації національного масштабу та бути готовими до його реалізації.

Фото: LRT

У Литві на початок жовтня буде розроблено національний план масової евакуації. Про це повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агнє Білотайте, пише lrt.lt.

«У кожного самоврядування є свій план евакуації, але очевидно, що ми маємо план національного масштабу і бути готовими до його реалізації», – сказала міністр.

За її словами, через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням.

«Сьогодні цивільний захист є актуальним як ніколи. Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних та дезінформаційних атак, а диверсії – це наша нова реальність. Важливо відзначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному», – сказала Білотайте.

За її словами, недостатньо зміцнювати цивільний захист на національному рівні, тому було вирішено працювати разом із іншими країнами Балтії. Крім того, країни подаватимуть заявки на фінансування з боку ЄС.

«Настав час об'єднати наші можливості та діяти скоординовано як на регіональному рівні, так і на рівні ЄС. Так, це дуже дорого, але ми маємо обговорити можливості об'єднання наших зусиль та отримання відповідної підтримки з боку ЄС. (...) Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні Європейського Союзу, щоб краще зрозуміти загрози та забезпечити заходи цивільного захисту», – сказала міністр.

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