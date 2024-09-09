Північний апеляційний господарський суд повідомив про наявність 5 вакантних посад

Північний апеляційний господарський суд повідомив, що у суді є вакантні посади. Про це інформує пресслужба суду.
Серед них:
- заступника начальника відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу*,
- головного спеціаліста відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу*,
- головного спеціаліста із забезпечення зв'язків з засобами масової інформації*,
- помічника судді,
- секретаря судового засідання
*У зв’язку зі спрощеною процедурою прийняття на державну службу під час воєнного стану, конкурс на зайняття вакантної посади не проводиться.
«Резюме просимо надсилати на офіційну електронну адресу суду: [email protected]
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 230-06-51», - сказано у повідомленні.
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