Кібератака на держреєстри: Мінʼюст звільнить керівника НАІС — ЗМІ

Гендиректора ДП «Національні інформаційні системи» Олексія Бережного можуть звільнити.

Фото: nais.gov.ua

Міністерство юстиції готується звільнити гендиректора ДП «Національні інформаційні системи» Олексія Бережного. Про це повідомило видання «УП» з посиланням на свої джерела.

НАІС управляє реєстрами Мінʼюсту, які 19 грудня атакували російські хакери. З 2019 року гендиректором підприємства є Олексій Бережний.

Згодом в УП додали, за їх інформацією, 25 грудня 2024 року у Олексія Бережного закінчується контракт із НАІС і до підприємства не надходила пропозиція щодо його продовження.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.