Практика судів
  1. В Україні

Кібератака на держреєстри: Мінʼюст звільнить керівника НАІС — ЗМІ

21:07, 23 грудня 2024
Гендиректора ДП «Національні інформаційні системи» Олексія Бережного можуть звільнити.
Кібератака на держреєстри: Мінʼюст звільнить керівника НАІС — ЗМІ
Фото: nais.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції готується звільнити гендиректора ДП «Національні інформаційні системи» Олексія Бережного. Про це повідомило видання «УП» з посиланням на свої джерела.

НАІС управляє реєстрами Мінʼюсту, які 19 грудня атакували російські хакери. З 2019 року гендиректором підприємства є Олексій Бережний.

Згодом в УП додали, за їх інформацією, 25 грудня 2024 року у Олексія Бережного закінчується контракт із НАІС і до підприємства не надходила пропозиція щодо його продовження.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

мінюст НАІС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Служба дисциплінарних інспекторів отримає майже 11 тисяч скарг на суддів

Розгляд дисциплінарних справ стосовно суддів, відкритих до 23 грудня, завершать дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Право поліції затримувати громадян, які перебувають на вулиці у комендантську годину, закріплять законодавчо

В Україні запровадять штрафи за порушення комендантської години і перебування у населених пунктах, де проводиться евакуація.

Кабмін вирішив передати Бюро економічної безпеки 5,6 млн грн у 2024 році

Уряд перерозподілив видатки, виділивши в 2024 році БЕБ 5,6 млн грн, за яких 5 млн грн піде на зарплати в Бюро.

Процес пенсійної реформи в Україні має розпочатися до липня 2025 року – меморандум з МВФ

Як зазначається у меморандумі з МВФ, неясність пенсійного законодавства призвела до численних судових справ із негативними наслідками для українського бюджету, і необхідно переглянути спецпенсії.

Уряд затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна на час недоступності реєстрів

Кабмін затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна у зв’язку з тимчасовим обмеженням доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області