ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові господарського суду з Львівщини

До колишнього судді з Львівщини ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

У понеділок, 23 грудня, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього голови господарського суду з Львівщини, якого спільно з суддею цього суду викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії. Про це повідомили пресслужби САП та ВАКС.

У ВАКС зазначили, що суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до колишнього судді зі Львівщини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Підозрюваного взято під варту у залі суду.

Також йому визначено заставу у розмірі 12 млн грн.

«Як вже повідомлялося, у межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що зазначені особи за вказані кошти обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. НАБУ та САП задокументовано передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тис. доларів США. Досудове розслідування триває», - додали у САП.

Нагадаємо, ВАКС застосував запобіжний захід до судді господарського суду, викритого на вимаганні $1 млн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.