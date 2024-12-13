ВАКС застосував запобіжний захід до судді господарського суду, викритого на вимаганні $1 млн

Суд застосував до судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.

Слідчий суддя ВАКС 13 грудня застосував запобіжний захід до судді господарського суду однієї з областей. Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, суддю спільно з колишнім головою цього суду викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 10 лютого 2025 року включно.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту в залі суду.

«Встановлено, що зазначені особи за вказані кошти обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. НАБУ та САП задокументовано передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тис. доларів США», - зазначили у САП, у межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ.

Досудове розслідування триває.

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