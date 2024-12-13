ВАКС применил меру пресечения к судье хозяйственного суда, разоблаченного на вымогательстве $1 млн

Суд применил к судье меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн залога.

Следственный судья ВАКС 13 декабря применил меру пресечения к судье хозяйственного суда одной из областей. Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, судью совместно с бывшим главой этого суда разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанному судье меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн залога.

Срок действия меры пресечения – до 10 февраля 2025 года включительно.

Суд постановил заключить подозреваемого под стражу в зале суда.

«Установлено, что указанные лица за указанные средства обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов. НАБУ и САП задокументирована передача части неправомерной выгоды в размере 75 тыс. долларов США», - отметили в САП, в рамках досудебного расследования, осуществляемого детективами НАБУ.

Досудебное расследование продолжается.

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